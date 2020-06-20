كورونا بالضفة: إصابات جديدة وإغلاقات بنابلس والخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت، اليوم السبت، 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية غالبيتها في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أي إصابة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.

108 إصابات جديدة بكورونا بالضفة والحصيلة ترتفع لـ979

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في قوت سابق اليوم السبت، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس.

ومساء اليوم السبت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 22 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، ما يرفع عدد إصابات، اليوم السبت، إلى 108.

وأوضحت وزيرة الصحة في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس وصل إلى 979 إصابة، ومجمل حالات التعافي 594 حالة، و5 حالات وفاة، و380 حالة نشطة.

بسبب كورونا: إغلاق الخليل ونابلس وحظر الحفلات وبيوت العزاء بالضفة

وعقب الارتفاع بالإصابات بفيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتيه، مساء اليوم السبت، عن اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية، بضمنها إغلاق الخليل ونابلس وحظر حفلات الأفراح وبيوت العزاء في كافة محافظات الضفة الغربية.

وقال اشتيه خلال مؤتمر صحفي "نعلن عن إغلاق الخليل ومنع الخروج منها أو الدخول إليها ل5 أيام، وسيتم إغلاق نابلس لمدة 48 ساعة لمتابعة الخرائط الوبائية، كما تمنع حفلات الأفراح وبيوت العزاء في جميع المحافظات اعتبارا من اليوم السبت".

وأضاف "كنا قد خففنا إجراءات تقييد التنقل والحركة آملين منكم الالتزام ولم يحصل. وفتحنا الأماكن العامة وقلنا عليكم الالتزام ولم يحصل. وسمحنا لعمل المنشآت الاقتصادية آملين منكم الالتزام. وطلبنا منكم الالتزام بشروط الصحة في الأعراس ومنع التجمهر وبيوت العزاء وكان هناك التزام جزئي. ووضعنا شروطا صحية للصلاة في المساجد والبعض التزم والبعض لم يلتزم. وبناء عليه وعلى ضوء الانتشار غير المسبوق للفيروس فإننا أعلنا عن إجراءات الإغلاق".

كورونا: اشتيه يناشد أهالي الداخل عدم زيارة الضفة لمدة 14 يوما

وأعلن عن فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو حي أو مخيم ينتشر فيها الفيروس، مؤكدا أن من يخالف شروط الحجر يعرض نفسه والآخرين للخطر وسوف يحاكم.

ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني نداء إلى فلسطينيي 48 بالامتناع عن زيارة أي قرية أو مدينة أو مخيم بالضفة الغربية لمدة 14 يوما، اعتبارا من تاريخ اليوم السبت.

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وحث جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة، وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.

وأكد أن وحدة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد بالرقابة في جميع المحافظات ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله.

وأوضح اشتيه أنه تتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، وطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لأي حاجة لهم.

وأعلن تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول لها، كما يمنع العمل في المستوطنات منعا قاطعا.

كما وجه نداء آخر للعمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل ولمدة 14 يوما، داعيا العمال المبيت في أماكن عملهم في الداخل.

وخلص اشتيه إلى القول إننا "سوف نراقب تطبيق هذه الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فإننا سوف نلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة. آمل منكم أن تلتزموا وأن لا تحوجنا إلى ذلك".

من جانبه، قال عضو اللجنة الأمنية لمواجهة كورونا مدحت حمودنة إن "تفشي الوباء في الخليل سببه عدة أمور، بدأت قبل عيد الفطر عندما خرج آلاف الناس للمطالبة بأداء صلاة العيد والمخالطات التي حدثت بعد ذلك نتيجة الزيارات المتبادلة".

إلى ذلك، أعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا في بلدة مردة بسلفيت، والمصاب عريس، ودعت الجهات الطبية كل من حضر العرس للذهاب للفحص ومن ثم حجر نفسه.

وتوزعت الحالات النشطة كالتالي: محافظة القدس 38 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة 6 حالات، ومحافظة بيت لحم 5 حالات، ومحافظة الخليل 280 حالة، ومحافظة قلقيلية 3 حالات، ومحافظة نابلس 26 حالة، محافظة طولكرم حالة واحدة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار حالتان، والمحافظات الجنوبية قطاع غزة 15 حالة.

غزة لم تسجل إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 44 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أن عدد الحالات المؤكد إصابتها في القطاع، منذ تفشي الوباء في مارس الماضي، وصلت إلى 72 حالة، شفي منها 56 حالة، وما تزال 15 حالة نشطة. بينما سجل القطاع وفاة وحيدة لمسنة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد العينات التي فحصت للحالات المشتبهة بلغت 12057 عينة منها 11985 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.