شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات طعن في «ريدينغ» البريطانية.. والشرطة: نتعامل مع حادث خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام بريطانية، السبت، حدوث عمليات طعن بمنطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينغ.
وقالت الشرطة، في تعليق لها على الحادث إنها تتعامل مع “حادث خطير” في حديقة بمدينة ريدينغ.
وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، فيما قال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن “عدة أشخاص” تعرضوا للطعن.
وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.
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