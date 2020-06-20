شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الفرنسي ملفي ليبيا وسد النهضة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:39 صباحًا, 21 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أجرى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تدعيمها؛ بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والتطورات الخاصة بملف سد النهضة.

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