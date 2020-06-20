شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات طعن في متنزه بريطاني.. والشرطة تحقق والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن مركبات الشرطة وسيارتي إسعاف جويتين هرعت إلى متنزه فى " فوربيري جاردنز " في بلدة ريدينج.
ونشرت شرطة تيمز فالي تغريدة عبر تويتر قالت فيها: "عناصر الشرطة في الموقع ويحققون في الحادث".
وناشد جيسون بروك، رئيس المجلس المحلى فى ريدينج بورو، الجمهور الابتعاد عن الموقع حيث تعاملت الشرطة مع "حادث خطير".
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