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عمليات طعن في متنزه بريطاني.. والشرطة تحقق

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات طعن في متنزه بريطاني.. والشرطة تحقق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق حاليا في بلاغات عن عدة عمليات طعن، وقعت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، في متنزه ببلدة ريدينج بجنوب شرقي إنجلترا بالقرب من لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن مركبات الشرطة وسيارتي إسعاف جويتين هرعت إلى متنزه فى " فوربيري جاردنز " في بلدة ريدينج.

ونشرت شرطة تيمز فالي تغريدة عبر تويتر قالت فيها: "عناصر الشرطة في الموقع ويحققون في الحادث".

وناشد جيسون بروك، رئيس المجلس المحلى فى ريدينج بورو، الجمهور الابتعاد عن الموقع حيث تعاملت الشرطة مع "حادث خطير".

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