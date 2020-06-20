شكرا لقرائتكم خبر عن حجر صحي على عمال أكبر مجزر آلي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وتم وضع عدة مجمعات سكنية للعاملين بالمجزر الآلي تونيس بعائلاتهم داخل هذه المنطقة الجديدة للحجر الصحي.
وقالت المدينة، إن المنطقة كلها أغلقت بعد ظهر اليوم، حتى وإن كان داخلها بعض من لا يعملون في المجزر الآلي الضخم. يعيش داخل هذه المنازل ما مجموعة 670 شخصا في عدة صفوف من الشوارع.
وأوضح رئيس المدينة، ميشائيل إسكين اليوم السبت: "نحن على يقين من أننا بتطبيق الحجر الصحي العام في المنطقة نتدخل بشدة في حياة سكانها حتى وإن كانوا يعملون في أماكن أخرى ولا علاقة لهم بشركة تونيس إلا الجوار المكاني، إلا أن علينا عمل كل ما هو ممكن من أجل التقليل من استمرار انتشار الفيروس ما أمكن".
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