شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في اليونان إلى 190 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليونان حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 190 وفاة. وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم، تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3256 إصابة.

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