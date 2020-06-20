شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. 19 وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 29 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 29633. كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093. وتسجل فرنسا حاليا خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم.

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