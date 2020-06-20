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إصابة إداري منتخب كرة الصالات بفيروس كورونا

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2020-06-20 | 22:28

إصابة إداري منتخب كرة الصالات بفيروس كورونا

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هاتف رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، اياد بنيان اليوم السبت، الحكم السابق والاداري الحالي للمنتخب الوطني الاول للصالات طالب حسين للاطمئنان على حالته الصحية بعد الازمة التي تعرض لها وتاكد اصابته بجائحة .
وذكر بيان عن الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، أن "بنيان اكد على امنياته القلبية الكبيرة ان يتجاوز طالب، الازمة الصحية الحالية والانتصار على كورونا بأسرع وقت".

واكد بنيان وفقاً للبيان، على "وقوف الهيأة التطبيعية معه ومع كل الموظفين والاداريين الذين خدموا العراقية في السابق والحاضر".


وتابع انه "سيتم توفير كافت الامور الصحية بعد الاتصالات المكثفة بالجهات الصحية في خلية الازمة ووزارة الصحة ونقله الى احد المستشفيات".

فيما عبر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن تمنياته بالصحة والسلامة لطالب لحسين وانه سيتم متابعة حالته الصحية بشكل مباشر من قبله مع التكفل بنقله الى المستشفى في حال تاكد اصابته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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