إصابة إداري منتخب كرة الصالات بفيروس كورونا

2020-06-20 | 22:28
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هاتف رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، اياد بنيان اليوم السبت، الحكم السابق والاداري الحالي للمنتخب الوطني الاول للصالات طالب حسين للاطمئنان على حالته الصحية بعد الازمة التي تعرض لها وتاكد اصابته بجائحة كورونا.
واكد بنيان وفقاً للبيان، على "وقوف الهيأة التطبيعية معه ومع كل الموظفين والاداريين الذين خدموا الرياضة العراقية في السابق والحاضر".
وتابع انه "سيتم توفير كافت الامور الصحية بعد الاتصالات المكثفة بالجهات الصحية في خلية الازمة ووزارة الصحة ونقله الى احد المستشفيات".
فيما عبر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن تمنياته بالصحة والسلامة لطالب لحسين وانه سيتم متابعة حالته الصحية بشكل مباشر من قبله مع التكفل بنقله الى المستشفى في حال تاكد اصابته.
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