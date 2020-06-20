إصابة إداري منتخب كرة الصالات بفيروس كورونا

وذكر بيان عن الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، أن "بنيان اكد على امنياته القلبية الكبيرة ان يتجاوز طالب، الازمة الصحية الحالية والانتصار على كورونا بأسرع وقت".

واكد بنيان وفقاً للبيان، على "وقوف الهيأة التطبيعية معه ومع كل الموظفين والاداريين الذين خدموا الرياضة العراقية في السابق والحاضر".



وتابع انه "سيتم توفير كافت الامور الصحية بعد الاتصالات المكثفة بالجهات الصحية في خلية الازمة ووزارة الصحة ونقله الى احد المستشفيات".

فيما عبر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن تمنياته بالصحة والسلامة لطالب لحسين وانه سيتم متابعة حالته الصحية بشكل مباشر من قبله مع التكفل بنقله الى المستشفى في حال تاكد اصابته.