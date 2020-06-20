المحافظات التي اعلنت حظر شامل وجزئي اعتبارا من الاسبوع الحالي

قررت محافظات كربلاء والديوانية وبابل، السبت، فرض حظر شامل، فيما اكدت اكد محافظ النجف انه لا توجد نيه لفرضه كاملا.
محافظة بابل
وقالت خلية الازمة ببابل في بيان تلقت الخليج 365، انه "تقرر فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة لمدة اسبوع، حتى السبت القادم الساعة السادسة صباحا"، مبينا انه "تم الغاء كافة الاستثناءات الممنوحة".
وتابعت انه "تم تعطيل الدوام الرسمي وبشكل تام ويستثنى الدوائر الصحية والامنية والخدمية"، لافتا الى "استمرار إغلاق كافة المطاعم والكافتريات بضمنها خدمة التوصيل".
محافظة كربلاء
فيما اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "فرض حظر شامل في المحافظة ابتداء من الاثننين المقبل"، موضحا انه " نتيجة عدم التزام المواطنين بشروط السلامة والتباعد الاجتماعي خلال فترة التسهيلات، سنقوم باجراءات مشددة باجراءات الحظر".
محافظة الديوانية
كما اصدرت خلية الأزمة في الديوانية اليوم السبت عددا من القرارات بعد عقدها عبر تطبيق زووم اجتماعها الدوري الذي استضافته جامعة القادسية، لبحث تطورات الموقف الوبائي الأسبوعي ومتابعة المقررات السابقة.
وادناه نص قرارات خلية الازمة في الديوانية:
1) حظر تجوال تام وشامل يشمل الأفراد والمركبات وتشديد الاجراءات بحق المخالفين لمدة اسبوع ابتداء من يوم غد الاحد 21 حزيران.
2) إغلاق جميع مداخل المحافظة والطرق النيسمية وعدم السماح لغير شاحنات نقل البضائع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والحالات الانسانية الحرجة من الدخول الى المحافظة.
3) تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء الأمنية والصحية والخدمية والمعلن عنها في القرارات السابقة.
4) تكليف النائب الثاني للمحافظ برئاسة خلية الازمة في مستشفى الديوانية التعليمي وعدم السماح بدخول غير المصابين والملامسين بسيارات الإسعاف فقط، وتخصيص فرق طبية لاستقبال المصابين.
5) التشديد على منتسبي الاجهزة الأمنية والمرور بارتداء الكمامات والقفازات اثناء أداء واجباتهم في الشارع.
6) تسيير دوريات راجلة متعددة لمنع التجمعات باي شكل من الأشكال في الأسواق والأماكن العامة والتأكيد على إجراءات التباعد الاحترازي.
7) التشديد على اغلاق المقاهي والقاعات الرياضية والمسابح والملاعب وتشكيل فرق امنية متعددة لتنفيذ القرار.
8) يتحمل رؤساء الوحدات الإدارية المسؤولية الإدارية والقانونية الكاملة في حال عدم تنفيذهم مقررات خلية الازمة في مناطق مسؤولياتهم.
9) اغلاق معاهد التقوية كافة في عموم المحافظة على ان يتم إعادة النظر باليات الدوام فيها بعد العاشر من تموز المقبل.
10) اغلاق العيادات الطبية الخاصة واعداد تقرير حول توزيع الأطباء الاختصاص والاستشاريين في المؤسسات الصحية.
11) تسهيل وصول المحاميين الى المحاكم اثناء أوقات الدوام الرسمي فقط.
محافظة النجف
الا ان محافظ النجف لؤي الياسري اكد في حديث لـ الخليج 365، انه "لا توجد نية لفرض حظر تجوال كامل"، مشيرا الى انه "في حال فرضت حكومة المركز ذلك والتزمت بمنع دخول المركبات والزوار إلى النجف نلتزم به".
محافظة واسط
كما قررت خلية الازمة في واسط ان "يكون اعتبارا من يوم غد الاحد حظر التجوال الصحي الوقائي، مناطقي اي يمنع التنقل بين المناطق"، مشددة على "ضرورة ارتداء الاشخاص الذين يتجولون داخل المناطق وسائل الوقاية الكفوف والكمامات وبخلاف ذلك يتم محاسبتهم".
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