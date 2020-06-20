قتلى وجرحى في عملية طعن بمدينة بريطانية

الخليج 365الأحد 2020/6/21 12:10 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة البريطانية، مساء السبت، القبض على مشتبه به في عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدنج، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.
وقالت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب آخرين بعد تعرض عدد من الأشخاص لعملية طعن في ريدنج.
وأفادت تقارير إعلامية بأن العملية وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.
وأشار جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدنج إلى أن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير"، وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.
ومن جانبها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن قلقها من أنباء حادث الطعن في مدينة ريدنج.
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