موجة ثانية من كورونا بإسرائيل و66 مصابا بين جنودها

أعلن جيس الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بين جنوده إلى 66 حالة.

وقالت هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي، معنية بجمع المعلومات عن جائحة كورونا، في وقت سابق السبت، إن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عددا كبيرا من الناس ضحيتها.

وشدد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، في تقريره الجديد، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بغية للحد من انتشار العدوى.

وحذر من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى.

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ولفت التقرير إلى أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة، مؤكدا أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.

وحذر التقرير من أن إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ، تسجيل حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 304، والمصابين إلى 20339 مصابا.

وتبلغ عدد الحالات النشطة 4449 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 15586 بعد تسجيل 54 حالة تعافي جديدة.