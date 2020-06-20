ترامب يقيل المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، والذي حقّق في شأن مقربين من الرئيس الجمهوري ورفض الاستقالة في وقت سابق.



وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، وتوجّه فيها إلى المدعي العام جيفري بيرمان/ "لأنّك أعلنت أنّك لا تعتزم الاستقالة، طلبتُ من الرئيس (الأمريكي) أن يقيلك اعتباراً من اليوم، وقد فعل ذلك".

وكان بيرمان أشرف على توجيه الاتّهام إلى مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب.

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وقضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، في ديسمبر الماضي، بالسجن 3 سنوات على مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب بعد إدانته بجرائم عدة.

وأقر كوهين بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس.

وقال محامي ترامب أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأمريكي وليام بولي، إنه يتحمل مسؤولية جرائمه، "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".