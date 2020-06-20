شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 6 من منظمي تجمّع الرئيس الأمريكي الانتخابي بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبين أن ستة من منظمي تجمع دونالد ترامب الانتخابي السبت في أوكلاهوما مصابون بكوفيد-19، وفق ما أعلن فريق الحملة قبل بضع ساعات من بدء هذا التجمع الكبير في قاعة مغلقة.



وقال مسؤول الإعلام في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي تيم مورتاو وفقا لـ"فرانس برس": "تبين أن ستة من فريق المنظمين مصابون بعد إجراء مئات الفحوص، وتم فوراً اتخاذ تدابير حجر صحي".

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