شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية للعربية: استقرار ليبيا يكمن في وقف النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معا لتعزيز وقف إطلاق النار، لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.

كما أكدت الخارجية الأميركية دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية.

وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي.