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قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة.. ومشاهد من الإجراءات الوقائية

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كتب: ضياء السقا

نشرت وزارة التربية والتعليم، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، يكشف إتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدًا الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.

من جانبه، وجه طارق شوقي، وزير التربية التعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات، قائلا: كلمات سجلتها بادوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق باذن الله.

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وأضاف الوزير في فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، اأن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقال إنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.

وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.

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