كتب: ضياء السقا
نشرت وزارة التربية والتعليم، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، يكشف إتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدًا الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.
من جانبه، وجه طارق شوقي، وزير التربية التعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات، قائلا: كلمات سجلتها بادوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق باذن الله.
وأضاف الوزير في فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، اأن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
وقال إنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة.. ومشاهد من الإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.