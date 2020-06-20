نقيب الإعلاميين يعلن ظهور أول حالتين إصابة بكورونا وسط أعضاء النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن ظهور أول حالتين إصابة بفيروس كورونا وسط أعضاء النقابة، مضيفا أن الحالة الأولى كانت لمخرجة والثانية لمخرج، وأنه تم شفاء حالة و الأخرى فى طريقها للتعافى بعد اتخاذ اللازم معها. يذكر أن نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قد شكلت من قبل لجنة لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تتواصل مع جميع الأعضاء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسرات للزملاء أعضاء النقابة في كافة انحاء الجمهورية. Advertisements وأكد نقيب الإعلاميين، أن النقابة خلال الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا تعاقدت مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات، وأنه تم تعقيم مقر النقابة وتستمر الشركة في تعقيمها الدوري، كما توفرالنقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الزملاء الأعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتى أمام قسم شرطة قصر النيل بدعم يصل إلى 50% أقل من أسعارها بالأسواق، وتنسق النقابة مع بعض الزملاء الأعضاء في الأقاليم على مستوى الجمهورية لترسل لهم مندوبا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجات الزملاء بالإقاليم.

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