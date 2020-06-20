شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خارجية النواب:تحرك مصر دوليا فى أزمة سد النهضة سببه مماطلة الطرف الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن طارق الخولى، أمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خطوة الخارجية المصرية بتحويل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، لافتا أن الدولة المصرية دأبت على مدار السنوات الماضية، على الوصول إلى حل سياسي عادل في تلك الأزمة والتأكيد على حسن النوايا مرورا بكثير من الخطوات وسلسلة طويلة من جلسات التفاوض والحوار، ليضمن حقوق كل الأطراق الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح بالفيديو لـ"الخليج 365" إلى أن مصر سعت كثير إلى الحوار بشتى الطرق لإرضاء كل الأطراف، ولضمان التنمية لإثيوبيا، دون وقوع أي ضرر على مصر إلا أننا لم نرى من الطرف الإثيوبي المماطلة لفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما كان يستوجب تحرك مصر إلى مجلس الأمن لمواجهة التنعت الإثيوبي من خلال القانون الدولي.