"إيرباص" تخفض وظائف طوعيا قبل اللجوء لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

تخطط شركة إيرباص إس أي، لمواصلة خفض الوظائف الطوعي قبل أن تضطر إلى الخفض القسري، حيث تهدف إلى خفض التكاليف دون إحداث ضجة سياسية في فرنسا وألمانيا، حسبما علمت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت من مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن تلجأ الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات لإجراء خفض الوظائف كملاذ أخير بعد النظر في نتائج الخفض الطوعي والتقاعد المبكر في أقسام عمليات التصنيع، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المداولات جارية.

ومن المرجح أن يتراوح إجمالي الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم بين 12 و 16 ألف موظف، حسب تقديرات جورج فيرجسون، المحلل بوكالة بلومبرج.