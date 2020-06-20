محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)
تخطط شركة إيرباص إس أي، لمواصلة خفض الوظائف الطوعي قبل أن تضطر إلى الخفض القسري، حيث تهدف إلى خفض التكاليف دون إحداث ضجة سياسية في فرنسا وألمانيا، حسبما علمت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت من مصادر مطلعة.
ومن المقرر أن تلجأ الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات لإجراء خفض الوظائف كملاذ أخير بعد النظر في نتائج الخفض الطوعي والتقاعد المبكر في أقسام عمليات التصنيع، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المداولات جارية.
ومن المرجح أن يتراوح إجمالي الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم بين 12 و 16 ألف موظف، حسب تقديرات جورج فيرجسون، المحلل بوكالة بلومبرج.
كانت هذه تفاصيل خبر "إيرباص" تخفض وظائف طوعيا قبل اللجوء لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.