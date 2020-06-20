قبل ساعات من الامتحان.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.
وقال شوقي، في مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "كلمات سجلتها بإدوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعًا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق بإذن الله".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم نقل 100 مليون منتج تعقيمي، إلى اللجان بين كمامات وصل عددها 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.
وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.
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