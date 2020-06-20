قبل ساعات من الامتحان.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي، في مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "كلمات سجلتها بإدوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعًا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق بإذن الله".

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وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم نقل 100 مليون منتج تعقيمي، إلى اللجان بين كمامات وصل عددها 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.

وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.

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