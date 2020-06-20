حشود بكولومبيا تتحدى كورونا في "يوم بدون ضريبة القيمة"

اندفع عشرات آلاف الكولومبيين إلى المتاجر الجمعة للاستفادة من "يوم بدون ضريبة القيمة المضافة"، الذي حددته السلطات فيما تتزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجدّ، وفقًا لسكاي نيوز.

وفي ظل إجراءات عزل تصبح أكثر تراخيا، غزت حشود من المشترين المتاجر في بوغوتا والمدن الكولومبية الأخرى خلال هذا "اليوم الخالي من ضريبة القيمة المضافة" الذي قرره الرئيس إيفان دوكي قبل إعلان حال الطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد-19.

وقد أثار هذا الإجراء انتقادات

قاسية لدوكي، مثل انتقاد كلاوديا لوبيز رئيسة بلدية بوغوتا المدينة التي يسكنها ثمانية ملايين شخص والبؤرة الرئيسية للوباء في كولومبيا. واتهمت لوبيز السلطة بمحو ما يقارب ثلاثة أشهر من الجهود للحد من انتشار الفيروس الذي بدأ تفشيه في البلاد في 6 مارس.

وتمكن صحافيون في وكالة فرانس برس من رؤية مجموعات كبيرة من سكان العاصمة متجمعين أمام المتاجر

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واضعين كمامات لكن من دون احترام التباعد الجسدي الذي أوصت به الحكومة.

وكتبت لوبيز على "تويتر" متسائلة "زيادة في المبيعات وخفض في عدد الأرواح؟"

وأعرب دوكي عن أسفه لحصول هذه التجمعات لكنه أشاد بهذا اليوم "الناجح" من النشاط التجاري.

كما رحب وزير التجارة خوسيه مانويل ريستريبو بـ "إعادة تنشيط" الاقتصاد في هذا اليوم الذي فتح من أجله 73 ألف متجر.

وضبطت الشرطة 85 "تجمعا" في بوغوتا وكالي وبارانكيا وميديين وبوكارامانغا. وأعلنت أنها أغلقت ثلاثة متاجر تجاوزت الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية المحددة وأنها غرمت 954 شخصا لعدم امتثالهم لتدابير السلامة الصحية.