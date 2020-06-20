الولايات المتحدة تعلق اختبار عقار على مرضى كوفيد-19 روج له ترامب

قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة اليوم السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت المعاهد أن الدراسة أفضت إلى أن "هيدروكسي كلوروكين" الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بالعلاج المحتمل، لم

يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لـ"كوفيد-19".

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وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن تجربتها

الكبرى بعدد من البلدان على مرضى "كوفيد-19"، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وروج ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل، قائلا إن لديه فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي "أزيثروميسين".

وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، صرح ترامب بأنه تعاطى الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بـ"كوفيد-19".