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السعودية تعلن عودة النشاط الرياضى والموظفين لمقارّ أعمالهم بداية من الغد

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أعلنت السلطات بالمملكة العربية ، عودة النشاط الرياضي لجميع الصالات والمراكز ، وأيضا عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقارّ أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية بجميع مدن ومحافظات المملكة السعودية، وذلك ابتداءً من

يوم غد الأحد.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة بالمملكة - في بيان اليوم السبت - ضرورة التقيد والالتزام بالدليل الإرشادي للبروتوكول الخاص بعودة الصالات والمراكز الرياضية، إضافة للقرارات السابقة بعودة

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تدريبات الأندية في مختلف الألعاب ابتداء من يوم غد.

 

وأشار بيان أخر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقارّ العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية.

 

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