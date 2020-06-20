تعيين خلف عبد العزيز مستشارًا للاقتصاد والمالية بالجزائر

قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعيين خلف عبد العزيز مستشارا للاقتصاد والمالية برئاسة الجمهورية، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. بيان للرئاسة الجزائرية. وذكر بيان الرئاسة الجزائرية، أنه سبق لعبد العزيز أن تقلد مناصب عليا في الدولة، حيث عمل وزيرا للتجارة والمالية، كما شغل منصب أمين عام لرئاسة الجمهورية، وعمل أيضا في عديد الهيئات المالية الدولية. تقلد مناصب عليا في الدولة، حيث عمل وزيرا للتجارة والمالية، كما شغل منصب أمين عام لرئاسة الجمهورية، وعمل أيضا في عديد الهيئات المالية الدولية.

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