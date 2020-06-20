مقتل 3 أطفال إثر حريق داخل شقة في اسكتلندا

قتل 3 أطفال إثر حريق اندلع داخل شقة في مدينة بيزلي الاسكتلندية، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية بريطانية اليوم السبت. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع عند الساعة 9 مساء من يوم أمس الجمعة. اندلع عند الساعة 9 مساء من يوم أمس الجمعة. ونقلت فيونا جيبسون (12 سنة) وألكسندر غيبسون (8 سنوات) وفيليب غيبسون (5 سنوات) إلى مستشفى الملكة إليزابيث بجلاسجو، غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة هناك. وفيليب غيبسون (5 سنوات) إلى مستشفى الملكة إليزابيث بجلاسجو، غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة هناك. وأوضحت مواقع بريطانية أن سيدة (39 سنة) نقلت إلى أحد مستشفيات بيزلي، وهي توجد في حالة حرجة جراء الحريق.

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