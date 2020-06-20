لوكسمبورج تعلن إخضاع جميع سكانها لفحوص كورونا

أعلنت لوكسمبورج أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للحد من تفشي العدوى في البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وسيبدأ سكان البلاد الـ600 ألف الخضوع للفحوص اعتبارا من الأسبوع القادم وبمعدل 20 ألف فحص في اليوم موزعة على 17 مركز اختبار.

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وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص 30 مليون يورو لتنفيذ هذه التدابير، على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذين خالطوا عددا كبيرا من الناس، مثل عمال الصحة والمطاعم.

وسجلت لوكسبورج حتى اليوم 4000 إصابة و110 وفيات بالفيروس.