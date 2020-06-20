مقتل شاب بالرصاص في مدينة سياتل الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية اليوم السبت، عن فتحها تحقيقا في مقتل شخص بالرصاص وإصابة آخر في منطقة بالمدينة يعتصم بها نشطاء يحتجون على وحشية الشرطة والعنصرية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وذكرت الشرطة، أن "المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الـ8 من يونيو الجاري". Advertisements وقالت، إن "المشتبه به أو المشتبه بهم فروا من موقع إطلاق الرصاص". بهم فروا من موقع إطلاق الرصاص". من جهتها، أكدت متحدثة باسم مستشفى "هاربرفيو"، "استقبال شخصين في الساعات الأولى من صباح السبت توفي أحدهما (19 عاما) بعد وصوله بوقت قصير، بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة الرعاية الفائقة".

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