طالبان تختطف 53 شخصا للحصول على امرأة

أعلن مسؤولون في أفغانستان أن مسلحي طالبان اختطفوا 53 شخصا من مركباتهم في إقليم دايكوندي بوسط البلاد الأسبوع الماضي، في محاولة على لتعقب امرأة فرت من أسرتها. يعتقد المسلحون أن سكان مقاطعة كيجران بإقليم دايكوندي قدموا ملاذا لثنائي كانا قد فرا من إقليم أوروزجان المجاور. واختطف المسلحون الركاب، الثلاثاء، للضغط على المحليين للكشف عن مخبأ الثنائي، حسبما أعلن نائب الحاكم الإقليمي محمد علي أوروزجاني. ولكن بحسب أوروزجاني، عاد الثنائي بالفعل إلى مقاطعة جيزاب بإقليم أوروزجان.

وبحسب شرطة دايكوندي، احتجز المسلحون نحو 20 راكبا ومركبات شحن. ولم يصب أحد من الركاب بأذى حتى الآن.