8 لاعبين أساسيين في الصراع الليبي

لا شك أن الأزمة الليبية بدأت فعليا مع الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، لتتشكل مجموعات على شكل ميليشيات، ثم تم تشكيل حكومة، لم تنجح حتى الآن فزاد الانقسام مع دخول الأجنبي التركي، إضافة إلى كثرة اللاعبين الإقليميين والدوليين، كل هذه الأمور حالت دون إرساء السلام في ليبيا منذ سنوات، فمن هم اللاعبون الرئيسيون المشاركون في الصراع:

حكومة الوفاق الوطني

ساعدت الأمم المتحدة في إنشاء حكومة الوفاق الوطني الليبي (GNA) وأيدتها رسميًا في عام 2015 لتوحيد الإدارات المتنافسة التي خرجت من انتخابات البلاد لعام 2014. ومقرها في العاصمة طرابلس، يقودها رئيس الوزراء فايز السراج ويسيطر على أجزاء من غرب البلاد.

وتتألف القوات المسلحة بها من رفات الجيش الليبي الرسمي وكذلك المليشيات المحلية، مع أكثر من 30 ألف مقاتل، وتتلقى مساعدات عسكرية كبيرة من تركيا وإيطاليا وقطر.

الجيش الوطني الليبي

يقود الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً له، قوة من 25 ألف مقاتل، خليفة حفتر، وهو جنرال سابق،

فعندما شن الجيش الوطني الليبي هجوما على طرابلس في أبريل 2019، ويسيطر اليوم على مساحات شاسعة من شرق ليبيا وجنوبها، فرض حفتر الحكم العسكري على الأجزاء الشرقية من البلاد في أبريل 2020، لكن حملته للسيطرة على غرب ليبيا بشكل أساسي تعثرت وسط معارضة من قوات حكومة الوفاق الوطني.

من بين مؤيدي الجيش الوطني الليبي مصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وروسيا.

مجلس النواب

معارض حكومة الوفاق الوطني الغربي هو مجلس النواب (HoR)، وهو هيئة تشريعية تم إنشاؤها في عام 2014 للحكم حتى يمكن كتابة الدستور. وهي ترفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني لأن المجتمع الدولي نصبها ويزعم أنها تدعم الإسلاميين.

انتقل مجلس النواب إلى مدينة طبرق الشرقية عندما اجتاحت الميليشيات الإسلامية طرابلس. وترأسه عقيلة صالح،

وتم تعيين الجنرال السابق خليفة حفتر لقيادة الجيش الوطني الليبي في عام 2014، وتم وصفه بالقوات المسلحة الرسمية للبلاد، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن مجلس النواب يملك القليل من السيطرة على حفتر.

روسيا

تدعم روسيا مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وتسعى إلى تأمين صفقات النفط والبناء في ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية ورابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في القارة.

ونفت موسكو تقارير تفيد بأنها تتغاضى عن الروس العاملين في ليبيا، ولكن في مايو 2020، ورد أنها أرسلت أكثر من 12 طائرة مقاتلة لدعم المقاولين العسكريين الخاصين. كما منعت موسكو إدانة الجيش الوطني الليبي في الأمم المتحدة وسمحت لمجلس النواب بطباعة عملة ليبية منافسة في روسيا.

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تركيا

تنبع مشاركة تركيا في ليبيا، حيث تدعم حكومة الوفاق الوطني، من الرغبة في وجود أكبر في المنطقة.

وتسعى أنقرة إلى توسيع سيطرتها على احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​، وتأمل في استعادة بعض عقود البناء التي فقدتها بعد سقوط القذافي عام 2011.

وفي يناير، أرسلت أكثر من مائة ضابط وألفي مقاتل سوري، استدرجتهم الوعود بأجور عالية وجنسية تركية - للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

الجماعات المسلحة

سمح ضعف مؤسسات الدولة الليبية للجماعات المسلحة المحلية بالظهور والازدهار. في بعض المناطق، حيث تعمل الجماعات الإسلامية المتشددة القوية مثل القاعدة وأنصار الشريعة والدولة الإسلامية التي نصبت نفسها في جميع أنحاء البلاد.

المدنيون

ألحقت الحرب خسائر فادحة بالمدنيين الليبيين، الذين تعرضوا للقصف بالقرب من خطوط الجبهة، وإصابات عدة من العبوات الناسفة، كما عانوا من الخطف لأجل الفدية.

وتقدر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مئات المدنيين قد قتلوا في جميع أنحاء البلاد منذ أن بدأ الصراع بين الجيش بقيادة حفتر مع حكومة الوفاق على طرابلس.

كما تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 200.000 شخص نزحوا داخليًا وأن حوالي 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

الولايات المتحدة

على الرغم من أن الولايات المتحدة ساعدت في قيادة تحالف (الناتو) الذي أسقط القذافي في عام 2011، إلا أن الحلف لم يعد له وجود في ليبيا ولعب دورًا محدودًا في الصراع الحالي.

فالولايات المتحدة تدعم رسميا حكومة الوفاق الوطني لكنها لم تقدم لها الدعم العسكري في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية مشتركة مع حكومة الوفاق الوطني ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا.