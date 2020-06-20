قاض أمريكي يرفض منع نشر كتاب بولتون

رفض قاضٍ فدرالي أمريكي منع نشر كتاب، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جون بولتون رافضا بذلك التماسا قدّمته الإدارة الأمريكية. وجاء في قرار القاضي جويس لامبرت، أن بولتون لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوى معلومات مصنفة سرية. وتابع القرار «في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب». وبات الكتاب متوافرا في المكتبات وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.



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