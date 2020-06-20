مقتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق

قتل خمسة مدنيين في غارات للطيران التركي، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق، ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، بحسب ما قال مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس. وسط هذه التطورات، جاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، أن «حكومة إقليم كردستان تشجب تلك الأحداث التي تسفر عن استشهاد المواطنين، وتكبدهم خسائر بشرية من قبل أي طرف ولأي سبب كان». وأضاف البيان «نطالب الجمهورية التركية باحترام سيادة أراضينا ووطنا، وعلى حزب العمال الكردستاني إخلاء تلك المناطق وألا يخلق توترات في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان».

سلسلة قتل متواصلة

قُتل ثلاثة مدنيين في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك في غارات للطيران التركي «استهدفت سياراتهم»، بحسب ما أكد مدير الناحية وارشين مايي، وقال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة أربيل حسان شلبي إن: «راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي على المنطقة الخميس، وهو يعتبر أول ضحية مدنية للهجوم التركي». كذلك، أعلن مدير ناحية كاني ماسي في دهوك، سربست صبري، العثور على جثة شخص مفقود منذ يومين، وقتل بالقصف التركي.

كما شنت تركيا صباح الأربعاء عملية عبر الحدود، ونشرت قوات خاصة في المناطق الجبلية في شمال العراق، في إطار عملية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة «إرهابياً».

طلبت بغداد الخميس من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية و«الكف عن الأفعال الاستفزازية»، بعد استدعائها السفير التركي فاتح يلدز للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأفاد ناشطون عن نزوح عدد كبير من العائلات هرباً من القصف في محافظة دهوك، مع تأكيد حزب العمال الكردستاني أن مقاتليه ردوا على ضربات القوات التركية.