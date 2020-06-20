مقتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق

سلسلة قتل متواصلة
قُتل ثلاثة مدنيين في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك في غارات للطيران التركي «استهدفت سياراتهم»، بحسب ما أكد مدير الناحية وارشين مايي، وقال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة أربيل حسان شلبي إن: «راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي على المنطقة الخميس، وهو يعتبر أول ضحية مدنية للهجوم التركي». كذلك، أعلن مدير ناحية كاني ماسي في دهوك، سربست صبري، العثور على جثة شخص مفقود منذ يومين، وقتل بالقصف التركي.
كما شنت تركيا صباح الأربعاء عملية عبر الحدود، ونشرت قوات خاصة في المناطق الجبلية في شمال العراق، في إطار عملية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة «إرهابياً».
طلبت بغداد الخميس من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية و«الكف عن الأفعال الاستفزازية»، بعد استدعائها السفير التركي فاتح يلدز للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأفاد ناشطون عن نزوح عدد كبير من العائلات هرباً من القصف في محافظة دهوك، مع تأكيد حزب العمال الكردستاني أن مقاتليه ردوا على ضربات القوات التركية.
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