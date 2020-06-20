كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المغرب.. "الصحة" تسجل 226 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9839 حالة.

وذكرت وزراة الصحة: أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 106 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 8223.