كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية: شفاء 5626 عسكري من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد داخل صفوف الجيش الورسي ليصل إلى 5626 شخصًا.

وأكدت وزارة الدفاع أن هناك 1514 عسكريا مصابا بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الروسية حتى اليوم، كما تم تسجيل إصابة 252 عسكريا وطالبا في الكليات العسكرية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 243 شخصا من الكوادر المدنية في وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى تعافي 148 عسكريا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5626 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,846 مليون إصابة، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,698 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.