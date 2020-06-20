كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل ارتفاعاً طفيفاً في وفيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة و262 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت السلطات الصحية، أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 34610 حالة، فيما بلغت الإصابات 238275 حالة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات النشطة بواقع 331 حالة ليبلغ 21212.