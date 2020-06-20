كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القبائل الليبية تطلب التدخل المصري لحمايتها ومواجهة الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت القبائل الليبية، اليوم السبت، بطلب الحماية من مصر ومواجهت المليشيات التي تقتل الشعب الليبي، والحفاظ على سيادتها وثرواتها.

وقال ممثل القبائل الليبية العمدة منصور بسيسي، موجهاً حديثه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان يتفقد القوات المسلحة المصرية بالمنطقة الغربية: إن "ليبيا ذات سيادة ولا يحق لأي دولة في العالم العبث بأراضيها وسيادتها وحدودها وثرواتها".

وتابع: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر قلب العروبة النابض، باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وعاشت مصر قلب العروبة النابض، تحيا مصر وليبيا وتحيا مصر وليبيا تحيا مصر وليبيا".

كما ناشد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف مع الشعب الليبي ضد المعتدين على أراضيه، موضحاً أن لقاء اليوم يؤكد "الدعم اللامحدود للقيادة السياسية في ليبيا، والبرلمان المنتخب من الشعب والقيادات المنبثقة عنه من المشير خليفة حفتر".

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وتقدم بخالص الشكر لما قام به السيسي في مبادرة إعلان القاهرة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار ليبيا، والبرلمان العربي والمصري على جهودهم المبذولة تجاه ليبيا.

وقبل حديث بسيسي، كشف الرئيس المصري في كلمته أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا على أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا".

وقال إن "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي".

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر "تسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، موضحا أن هذه التدخلات "تغذي بؤر الإرهاب هناك".