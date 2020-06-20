كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد مستشاره السابق بعد قرار القضاء بإصدار كتابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم السبت، بتهديد مستشارة السابق جون بولتون، قائلًا " سيدفع ثمنا باهظا"، بعد أن حكم له القضاء بنشر كتابه الذي يشكل إحراجا للرئيس الأميركي، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات.

وكتب "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمنا باهظا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، مضيفاً أن جون بولتون "يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم"، قائلا إن "القنابل ستلقى الآن عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، رد القاضي الفدرالي الأميركي رويس لامبرت، التماسا قدمته الإدارة الأمريكية لمنع نشر كتاب بولتون.

وجاء في قرار القاضي، أن بولتون "لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية".

وتابع القرار: "في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب".