كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القضاء يرفض طلب إدارة ترامب بشأن منع إصدار "كتاب بولتون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رويس لامبرث

رفض قاضي فدرالي، اليوم السبت، الطلب الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطلب منع إصدار كتاب جون بولتون مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

وأوضح رويس لامبرث: "بينما يثير سلوك بولتون أحادي الجانب مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، إلا أن الحكومة لم تثبت أن الأمر بمنع الإصدار هو الإجراء المناسب".

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره، وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض بصدد محتوياته.

من جهته، يقول الناشر جون بولتون إن الكتاب قد طبع وتم توزيعه على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.