كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: إصابة عدد من موظفين السفارة في أفغانستان بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، عن إصابة عدد من الموظفين في سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابول بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن "من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفون محليون".
ولم يذكر بيان الخارحية الأمريكية عدد المصابين، ولكن مسؤولا في السفارة الأمريكية بكابول، طلب عدم ذكر اسمه، قال: إن "هناك نحو 20 شخصا، معظمهم من نيبال ويتولون أمن السفارة أصيبوا بالفيروس"، نقلاً عن وكالة "أسوشييتد برس".
وأضافت وزارة الخارجية: أن "السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة على أنه "يتم تطهير المباني لمنع تفشي الوباء".
وذكر المسؤول: أن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، في الوقت الذي خضع فيه بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,822 مليون إصابة، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,662 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.