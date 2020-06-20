كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: إصابة عدد من موظفين السفارة في أفغانستان بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، عن إصابة عدد من الموظفين في سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابول بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن "من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفون محليون".

ولم يذكر بيان الخارحية الأمريكية عدد المصابين، ولكن مسؤولا في السفارة الأمريكية بكابول، طلب عدم ذكر اسمه، قال: إن "هناك نحو 20 شخصا، معظمهم من نيبال ويتولون أمن السفارة أصيبوا بالفيروس"، نقلاً عن وكالة "أسوشييتد برس".

وأضافت وزارة الخارجية: أن "السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة على أنه "يتم تطهير المباني لمنع تفشي الوباء".

وذكر المسؤول: أن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، في الوقت الذي خضع فيه بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.

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