فوق السحاب.. أجمل 5 جبال خالية من كورونا

يضرب مرض كورونا الكثير من أرجاء الكرة الأرضية، ولكن هناك 14 دولة أعلنت خلوها من المرض، بالإضافة إلى 3 دول اخرى أعلنت عن تغلبها على المرض وشفاء آخر حالة بها، وهناك العديد من الجبال الرائعة بتلك الدول تشكل لوحات جمالية بديعة خالية من كورونا.

*جبال الرخام - فيتنام

هي جبال مضاءة وتتكون من مجموعة من خمسة تلال من الرخام والحجر الجيري تقع في منطقة دانانع، جنوب مدينة دا نانغ في فيتنام. تمت تسمية الجبال الخمسة باسم العناصر الخمسو "كيم"، "توكي" الماء، موك "الخشب"، هاو "النار"، ثو "الأرض".

تحتوي جميع الجبال على مداخل كهوف والعديد من الأنفاق، ومن الممكن الصعود إلى قمة جبل ثوي. يمكن أيضًا العثور على العديد من الملاذات البوذية داخل الجبال، مما يجعلها وجهة سياحية.

تشتهر المنطقة بصناعة التماثيل الحجرية والحرف اليدوية. تم حظر استخراج الصخور مباشرة من الجبال في الآونة الأخيرة. يتم الآن نقل المواد من المحاجر في مقاطعة "كوانج نام.

*جبل فانسيبان - فيتنام

أ- الجبليجتذب جبل فانسيبان بإقليم لاو كاي الملايين من السياح سنويًا، تقع جبال هوانغ لين في أقصى الجنوب الشرقي لسلسلة جبال الهيمالايا، وهو أعلى قمة في فيتنام، فانسيبان، على ارتفاع 3143 م جبل فانسيبان 3143 مترًا عن سطح البحر، ويقع بالقرب من الحدود مع الصين، ويوجد في الجزء السفلي منه الحديقة الوطنية التي تقع فوق 1000 م، جوانب الجبال شديدة الانحدار والعديد من المناطق لا يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام.

ب-الحديقة الوطنية

لا يمكن مقاومة الخديقة الوطنية، وهي عبارة عن غابة تتغذى من نهري نام بو، ونهر سونغ هونغ (الأحمر)، والغابة على ارتفاعات عالية، والتي غالبًا ما يتم تغطيتها بغطاء نباتي كثي، ويساهم هطول الأمطار الخفي في تدفق المياه خلال موسم الجفاف عندما تكون الأمطار منخفضة.

تنقسم الغابة إلى 3 أنواع: غابة دائمة الخضرة جافة شبه جبلية، وغابة نائية استوائية جبلية وغابات شبه الألب، تبدأ من الأسفل الغابة الجافة دائمة الخضرة شبه الجبلية، والتي تحدث على ارتفاعات منخفضة، هي الأكثر انزعاجًا بسبب أنشطة الإنسان، بالإضافة إلى الموائل الحرجية، تحتوي الحديقة الوطنية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والأراضي القاحلة والسافانا. تتركز الزراعة على ارتفاعات أقل من 1500 م في قاع الوديان، وتعتبر موطنًا لمجموعة متنوعة غنية من النباتات والطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف والحشرات، لا يوجد الكثير منها إلا في شمال غرب فيتنام.

يتغير نوع الغابات ونوعيتها مع زيادة الارتفاع، وعلى ارتفاع 2000 متر، تبدأ رؤية الغابة الطبيعية غير المضطربة، وبعد أكثر من 2500 متر من الصنوبريات القزمية، لا يوجد هذا النبات إلا على أعلى التلال من جبل فانسيبان ونباتات الرودودندرون، على ارتفاع أكثر من 3000 متر، يمكن الوصول لقمة الجبل.

ج-وادي موانج هوا

تترجل إلى وادي "موانج هوا"وهو مصاطب لزراعة الأرز الرطب، وهذا الوادي يعتبر باقة بشرية جميلة تتكون من فسيفساء لجماعات الاقليات العرقية المختلفين في عاداتهم ولغاتهم واديانهم، ذات حضارات متنوعة، يتكون مجموع السكان البالغ عددهم 36000 من الأقليات، وهي خمس مجموعات عرقية في سا با: همونغ 52 في المائة، داو 25 في المائة، تاي خمسة في المائة، جياي 2 في المائة، وعدد قليل من عرقية "باو لا"، إلى جانب شعب كينه (فييت) (15 في المائة) ه

تعيش في الإقليم أقلية "الهامونج"، وهي جماعة عرقية، جموعة فرعية من شعب مياو، ويعيشون بشكل رئيسي في جنوب الصين وفيتنام ولاوس، ويتحدثون اللغة الهمونجىة لقد كانوا أعضاء في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، وأبرز أدوارهم خلال الحربين الأولى والثانية للهند الصينية، قامت فرنسا ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتجنيد الآلاف من الهمونغ في لاوس لمحاربة القوات من شمال وجنوب فيتنام والمتمردين الشيوعيين باتيت لاو. تُعرف عملية وكالة المخابرات المركزية هذه بالحرب السرية.

يتجاوز عدد الهمونج، من 4-5 ملايين نسمة، وفي فيتنام مليون و400 ألف نسمة، وأصلهم بالقرب من منطقة النهر الأصفر في الصين، وتشتتوا بعد الصراع بين الهمونغ في جنوب الصين والمستوطنين الهان الذين وصلوا حديثًا خلال القرن الثامن عشر، تعرض شعب الهمونغ للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل حكومة أسرة تشينج، أول دولة هندوسية هاجر إليها الهمونغ، خلال استعمار "تونكين" (شمال فيتنام) بين 1883 و1954، وهم مخلصون للدولة، ولكنهم مؤيديون مقاومة الهمونغ في لاوس وكمبوديا. معظمهم من المسيحيين، الترويج الثقافي والسياسي من الحكومة

يعاني الهمونج من ضييق ديني في فبراير 2014، في هانوي، رفض مسؤولو الحكومة الفيتنامية السماح بالعلاج الطبي لزعيم همونغ المسيحي، دونغ فان مينه، الذي كان يعاني من مرض خطير في الكلى.، في عام 2011، تم استخدام قوات الجيش الشعبي الفيتنامي لسحق مظاهرة سلمية من قبل المؤمنين الكاثوليك والبروتستانت والإنجيليين الهمونج الذين تجمعوا في مقاطعة دين بيان ومنطقة دين بيان فو شمال غرب فيتنام

تُعرف مجموعات الهمونغ في فيتنام ولاوس، من القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا، باسم الهمونغ الأسود، همونغ دو (الهمونغ الأحمر)، نا ميو ومجموعات فرعية أخرى. وتشمل هذه الزهور الهمونغ أو الهمونغ المختلف (الهمونغ لينه أو الهمونغ هوا)، والتي سميت بهذا الاسم بسبب أعمال التطريز الملونة التي تسمى "قماش الزهور".

تعتبر العرقية الثانية التي تعيش في الإقليم، هي "ياو" وهي عرقية تعيش في الصين وفيتنام، وعددها في عموم فيتنام 470 ألف شخص، ويدين بالديانة الطاوية الشعبية، ويتحدثون أكثر من لغة مثل "لو مين"، و"كيم مون" التي يتحدثها 170.000 في بعض مناطق شمال فيتنام

مجتمع ياو تقليديًا أبوي؛ حيث يرث الأبناء من آبائهم. الزواج بين أبناء العم الأول شائع، كان شعب ياو مزارعيًا لأكثر من ألف عام، معظمهم من زراعة الأرز من خلال الحراثة، على الرغم من أن القليل منهم يمارسون زراعة القطع والحرق، وهناك مجموعات فرعية تنقسم لها ياو تتمركز فقط في مقاطعة ياو كيه، ومنهم مجموعة تسمي "داوالأحمر" تتمركز في سا با وتتحدث "كيم مون".

تأتي أقلية "جاي" وهي مجموعة عرقية في فيتنام. يعيش معظمهم في المقاطعات الشمالية الجبلية، يتحدثون لغة بويي، وهي عضو في عائلة لغة تاي. معرفة القراءة والكتابة منخفضة في لغتهم الأم، ولكنهم التحدث والكتابة الفيتنامية التي تعلموها في المدارس.

يعبد الجايون تقليديًا أسلافهم، بالإضافة إلى الأرواح الروحية التي تحكم السماوات والتربة والمطبخ، ويوجد في كل قرية بستان مقدس تقدم القرابين مرتين في السنة على أكبر شجرة في البستان، لضمان صالح الروح التي تحكم القرية.

يتميزون بملابسهم الملونة من القطن، عادة ما ترتدي النساء بلوزة ذات خمسة ألوان زاهية الألوان والتي أزرار تحت الذراع اليمنى وتتميز بطوق وأساور متناقضة، يرتدي الرجال تقليديًا سترة بسيطة وعمائم. يرتدي كل من الرجال والنساء بنطلونات نيلي فضفاضة، هو أبوي. يحمل الأطفال الاسم الأخير لوالدهم، الابن الأكبر في الأسرة (أو صهره إذا لم يكن لديهم أبناء) هو المسؤول عن رعاية والديه، والأرض ملكية مشتركة، يزرعون الأرز في حقول الأرز باستخدام الجاموس المائي، ولهم مهرجان للاحتفال ببدء موسم الأرز.

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تعيش شعب "تاي" وهو الشعب صاحب العدد الأكبر في شمال البلاد، ثاني أكبر مجموعة عرقية في فيتنام بعد الأغلبية العرقية الفيتنامية، ويقع معظمهم في شمال فيتنام حوالي 1.7 مليون شخص، يعيشون على طول الوديان والمنحدرات السفلية للجبال، وهم مزارعون خاصة للأرز والذرة والبطاطا الحلوة.

يتكلم شعب تاي لغة تاي، من بين لهجات تاي الأخرى للغات كرا-داي. إن معرفة القراءة والكتابة بلغتهم الخاصة منخفضة للغاية بين الأشخاص في تاي، ربما حوالي 5٪ أو أقل، وبها عدة لهجات.

تمارس الغالبية العظمى من التايين دينًا أصليًا يتضمن عبادة آلهة الوصاية، وآلهة البيئة الطبيعية، وأسلاف الجماعات البشرية وأسلافها، وتعتبر إله الكون هو إمبراطور اليشم، أنماط هذا الدين موروثة من الطاوية والدين الشعبي الصيني، ويقرأون في طقوسهم الدينية باللغة الصينية.

ويضاف إلى تلك المجموعات العرقية "باو لا" المتحدثين بلغة "إكس باو" وهم لا يتعدون الألف شخص.

ء-التلفريك

ويوجد أيضُا خدمة التلفريك الذي يمتد لمسافة 6292 مترًا، إلى ارتفاع 1410 أمتار، وينقل السائحين من وادي مونج هوا إلى قمة جبل فانسيبان، ويسير التلفريك على مسافة 6كم، والهدف الأساسي منه كان تسهيل الوصول لقمة جبل فاسبسيان، وتعتبر المناظر من داخل التليفريك أكثر من رائعة.

*جبل باكيدو - كوريا الشمالية

أ-الجبل

هو جبل يوجد في مقاطعة جيلين التي تفصل كوريا الشمالية عن الصين، وبها 16 قمة إرتفاع أعلى قمة له وهي بايتو 2691متر، ويعتبر بركان نشط على الحدود ويعتبر الكوريين أن البركان وبحيرة كالديرا هما الموطن الروحي لبلدانهم، ويتكون الجبل من صخور باكوروساكي والبازلت، وهو منبع نهر سونغهوا، وهو أحد الأنهار الرئيسية في الصين، وينبع النهر الأخضر ونهر دومانجي منه، وهو مسقط رأس أسرة تشيمغ الإمبراطورية الكورية التي حكمت قديمًا، وهو مغطي بغطاء كثيف من الغابات عليها جليد أبيض، ومن هذا الشكل أخذ اسمه.

ب-بحيرة السماء

يشتهر ببحيرة تيانشي على رأس جبال بايتو وهي تشكلت من المياة المتجمعة من فوهة البركان، وتعني بحيرةلسماء من ثوران بركان في إي إل 7عام 946، الذي اندلع على بعد 100-120 كم من مكان البحيرة، وهي بحيرة على فوهة بركان على قمة جبل بايكتو البركاني، ويبلغ ارتفاعها ٢١٨٩.١ متر، وطولها ٣ كيلومتر، وهي بحيرة عميقة اذ يبلغ عمقها ٣٨٤متر وأقصى عمق 384 مترًا، وتُعرف باسم “بحيرة السماء”، لأن السكان المحليين يعتقدون أن مكانها هو بطريقة ما مدخل الجنة، وتغطى من منتصف يونيو الي منتصف أكتوبر بالجليد.