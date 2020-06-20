إصابة ستة من منظمي تجمع ترامب الانتخابي بكورونا

أصيب ستة من منظمي تجمع دونالد ترامب الانتخابي في أوكلاهوما ب”كوفيد-19″، وفق ما أعلن فريق الحملة قبل بضع ساعات من بدء هذا التجمع الكبير في قاعة مغلقة.
وقال مسؤول الإعلام في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، تيم مورتاو لفرانس برس “تبين أن ستة من فريق المنظمين مصابون بعد إجراء مئات الفحوص وتم فورا اتخاذ تدابير حجر صحي”.
وأوضح أن “أيا من الموظفين المصابين أو من خالطوهم مباشرة سيكون حاضرا في التجمع (مساء السبت) أو إلى جانب مشاركين أو نواب”.
وسيواجه ترامب منافسه من الديمقراطيين جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
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