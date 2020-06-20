من المنتظر أن يجتاز ولي العهد الأمير مولاي الحسن امتحانات الباكالوريا هذه السنة بمدينة الصخيرات، على عكس ما كان مقررا في السابق، إذ كان من المتوقع أن يتجازها في ثانوية “دار السلام”، وهي الثانوية التي اجتاز فيها امتحان نيل شهادتي الإعدادية والسنة أولى باكالوريا.
وقالت أسبوعية “الأيام” أن ولي العهد سيجيب عن أسئلة اختبارات “باك دولي” في مدينة الصخيرات حيث يستقر والده الملك محمد السادس، وذلك رفقة 9 زملائه في الدراسة بالمدرسة المولوية.
واجتاز ولي العهد السنة الماضية امتحانات السنة أولى باكالوريا بتفوق رفقة زملائه في ثانوية “دار السلام” العمومية، بحي التقدم الشعبي وسط العاصمة الرباط، حيث خصصت له الأكاديمية جناحا كاملا تم إعداده لاستقبال الأمير التلميذ.
وتنص الأعراف الملكية منذ عهد الملك الحسن الثاني على منع الأميرات والأمراء من إجراء الامتحانات الإشهادية داخل القصر الملكي، وهو العرف الذي نهجه المشرفون على المدرسة المولوية مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرا على الأعراف.. ولي العهد مولاي الحسن يستعد لإجراء امتحانات الباكالوريا خارج القصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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