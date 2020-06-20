بؤرة “لالة ميمونة” تقفز بجهة الرباط لأعلى عدد الإصابات بكورونا في 24 ساعة الأخيرة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المستجد في المغرب، خلال 24 ساعة الماضية، والتي عرفت عودة ارتفاع منحى الإصابات بعدما كانت يتجه إلى التسطيح طيلة الأسابيع الماضية.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة أعلى عدد الإصابات بسبب البؤرة المهنية المكتشفة في منطقة لالة ميمونة التابعة لإقليم مولاي بوسلهام، إذ سجلت الجهة 156 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت جهة الدار البيضاء السطات 21 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وجهة مراكش آسفي 6 حالات جديدة، و11 حالة إضافية في جهة مكناس و28 حالة إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

مقابل ذلك سجلت 4 حالات جديدة بجهة كلميم واد نون كلها بإقليم سيدي إفني، في الوقت الذي لم تسجل فيه باقي جهات المملكة أي إصابة بكوفيد 19 في 24 ساعة الأخيرة.