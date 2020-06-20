226 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة.. الحصيلة: 9839

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 226 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 9839 حالة.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 106 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8223 بنسبة 83.6 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتبقى الحصيلة مستقرة في 213 حالة في الإجمالي بنسبة 2.2 في المائة.