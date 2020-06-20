بعد توقف 3 أشهر.. الاستعدادات جارية لاستئناف النقل العمومي والطيران الداخلي بين المدن

من المنتظر أن تعلن وزارة التجهيز والنقل، عشية اليوم السبت، عن موعد استئناف النقل العمومي بين المدن، وأيضا عملية الطيران الداخلي، بعد توقف دام حوالي 3 شهور في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شرعت في عملية الاستعداد لإعادة النقل العمومي بين المدن، وأيضا استئناف الطيران الداخلي، كما أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل انطلاقة جديدة منذ أيام، يقول مصدر الموقع.

ولحدود الساعة لم يتخذ الوزير أي قرار بخصوص استئناف عملية التنقل، كما أن تاريخ عودة الحركة بين المدن لم يحدد بعد، لكن بلاغا من المتوقع أن يصدر اليوم السبت، سيحدد تفاصيل العملية، وشروطها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت توقيف حركة النقل بين المدن يوم 21 مارس الماضي، ومنع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية باستثناء حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، وأيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.