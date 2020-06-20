بعد توقف 3 أشهر.. الاستعدادات جارية لاستئناف النقل العمومي والطيران الداخلي بين المدن

من المنتظر أن تعلن وزارة التجهيز والنقل، عشية اليوم السبت، عن موعد استئناف النقل العمومي بين المدن، وأيضا عملية الطيران الداخلي، بعد توقف دام حوالي 3 شهور في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شرعت في عملية الاستعداد لإعادة النقل العمومي بين المدن، وأيضا استئناف الطيران الداخلي، كما أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل انطلاقة جديدة منذ أيام، يقول مصدر الموقع.
ولحدود الساعة لم يتخذ الوزير أي قرار بخصوص استئناف عملية التنقل، كما أن تاريخ عودة الحركة بين المدن لم يحدد بعد، لكن بلاغا من المتوقع أن يصدر اليوم السبت، سيحدد تفاصيل العملية، وشروطها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت توقيف حركة النقل بين المدن يوم 21 مارس الماضي، ومنع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية باستثناء حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، وأيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف 3 أشهر.. الاستعدادات جارية لاستئناف النقل العمومي والطيران الداخلي بين المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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