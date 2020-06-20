شيوخ وأعيان قبائل ترهونة تؤيد خطاب السيسي وتؤكد مشروعية تدخل مصر في ليبيا

السبت 20 يونيو 2020

أعلن شيوخ وأعيان قبائل ترهونة الليبية، مساء السبت، تأييدهم لخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن معاهدة الدفاع العربي المشترك تكفل تدخل مصر في ليبيا بغطاء شرعي.



وشددت القبائل في بيان لها على ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وقال البيان أن تدخل مصر في ليبيا مشروعا وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفا واحدا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ، سواء في جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوي لشقيقتها مصر في حرب اكتوبر .

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وأضاف البيان أن "ليبيا تتعرض إلى استعمار تركي يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا، ونهب ثرواتنا، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وإحياء الإرث العثماني، علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب والمرتزقة والدواعش".

ولفت البيان إلى أن الوجود التركي يسعى لـ"إطالة حكم المليشيات التي لا يمكن أن تصدر الخير والسعادة لليبيين مهما طال بها البقاء أو تهيئت لها الظروف".

وشددوا على أن "الليبيون في معركة حقيقة لا تقبل التأجيل، والعدو كشر على أنيابه، وظهرت أخلاقه واضحة حين دخل مدينة ترهونة الآمنة، فقد شاهد العالم بأسره حجم الغل والحقد والكراهية والإجرام".

يذكر ان مدينة ترهونة تعرضت للاقتحام من المرتزقة السوريين والميليشيات الليبية الموالية لتركيا، والتي صاحبها عمليات تنكيل بالأهالي المؤيدين للجيش الليبي، وهو مانتج عنه نزوح ما يقرب من 20 ألف ليبي من ترهونة إلى المناطق شرقي ليبيا