شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 89 وفاة و1547 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-)، فضلا عن 89 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.