شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 262 إصابة و49 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا اليوم 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقارنة بـ251 حالة سجلتها أمس، حسب هيئة الحماية المدنية في البلاد. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و275 شخصاً. كما سجلت إيطاليا 49 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفاً و610 وفيات.

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