الارشيف / اخبار العالم

باكستان تقرر فتح المعابر البرية مع أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تقرر فتح المعابر البرية مع أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت باكستان عزمها على فتح المعابر الحدودية مع أفغانستان ابتداءً من 22 يونيو الجاري لاستئناف عملیة التبادل التجاري بین البلدین.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم، أن القرار جاء تلبية لطلب من الحكومة الأفغانية بوضع العلاقات الأخوية بين البلدين في الاعتبار.

وأضاف أنه سيتم السماح للجانب الأفغاني باستئناف التبادل التجاري مع باكستان عن طريق معبري "طورخام" و"تشمن" الحدوديين، فضلاً عن استخدامها لتجارة الترانزيت عبر الأراضي الباكستانية.

وكانت باكستان قد أغلقت جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان قبل شهرين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تقرر فتح المعابر البرية مع أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا