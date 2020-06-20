شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الإصابات تتخطى 2.2 مليون والوفيات 120 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، تسجيل 32218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و‭‭215‬‬ ألف و618 إصابة بينما زاد عدد الوفيات 690 حالة إلى 119055. وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة مقارنة مع تقريرها السابق. ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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