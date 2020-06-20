شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الإصابات تتخطى 2.2 مليون والوفيات 120 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة مقارنة مع تقريرها السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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