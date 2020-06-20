الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي

وقال رئيس الاتحاد المركزي للجمباز اياد نجف في بيان إن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، دعت إلى عقد اجتماع استثنائي".

وأضاف أن "النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع قد تمت الموافقة عليه بعد أن وقع (٢٢) رئيس اتحاد أولمبي"، مبينا أن "الاجتماع يتضمن تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون اللجنة الأولمبية الجديد، إضافة إلى إعادة انتخاب (١١) شخصية رياضية خدمة الرياضة العراقية، واحتراما لقرارات القضاء العراقي سيتم تحديد موعدا لانتخاب المكتب التنفيذي".



وأكد عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اياد نجف ان "عقد الاجتماع والمحاور التي ستطرح ستكون بإشراف وإدارة الكابتن رعد حمودي وذلك للاحترام الكبير الذي يحظى به من قبل الجمعية العمومية وختم حديثه ان كل الإجراءات تمت بعلم وموافقة اللجنة الأولمبية الدولية وبما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي والقوانين المحلية".