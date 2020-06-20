الارشيف / اخبار العالم

الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-06-20 | 21:15

الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي

808 مشاهدة

دعت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى عقد اجتماع استثنائي.
وقال رئيس الاتحاد المركزي للجمباز اياد نجف في بيان إن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، دعت إلى عقد اجتماع استثنائي".

وأضاف أن "النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع قد تمت الموافقة عليه بعد أن وقع (٢٢) رئيس اتحاد أولمبي"، مبينا أن "الاجتماع يتضمن تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون اللجنة الأولمبية الجديد، إضافة إلى إعادة انتخاب (١١) شخصية رياضية خدمة العراقية، واحتراما لقرارات القضاء العراقي سيتم تحديد موعدا لانتخاب المكتب التنفيذي".


وأكد عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اياد نجف ان "عقد الاجتماع والمحاور التي ستطرح ستكون بإشراف وإدارة الكابتن رعد حمودي وذلك للاحترام الكبير الذي يحظى به من قبل الجمعية العمومية وختم حديثه ان كل الإجراءات تمت بعلم وموافقة اللجنة الأولمبية الدولية وبما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي والقوانين المحلية".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا