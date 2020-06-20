بالوثيقة.. واسط تطالب بتسهيل دخول أطباء إيرانيين عبر منفذ زرباطية

تنشر الخليج 365، بالوثيقة، طلبا مقدما من محافظ واسط محمد المياحي الى اللجنة العليا للصحة والسلامة.. واسط للمطالبة بتسهيل مهمة دخول أطباء من إيران عبر منفذ زرباطية

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